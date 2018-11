publié le 26/08/2018 à 08:35

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Chaque mois, vous serez prélevés directement sur votre salaire par votre employeur, qui reversera l'argent au fisc. Votre taux de prélèvement sera défini en fonction de la dernière déclaration de revenus. Mais que va-t-il se passer pour ceux qui entrent dans la vie active cette année et n'ont encore jamais fait de déclaration de revenus ?



Sans déclaration de revenus effectuée en 2018, le fisc ne pourra en effet pas calculer votre taux personnalisé de prélèvement à la source. C'est donc un taux neutre, dit non personnalisé, qui vous sera appliqué. Il correspond à celui d'un célibataire sans enfant, et variera en fonction de votre salaire, selon le barème fixé par la loi. En dessous de 1.367 euros de salaire mensuel imposable, vous n'aurez rien à payer.

Si votre situation est particulière (couple, mariage, enfant, revenus complémentaires...), vous pourrez demander aux impôts de vous calculer un taux personnalisé qui sera appliqué dès le mois de janvier. Le fisc indique ne pas encore avoir arrêté la date pour effectuer cette procédure, mais elle devrait avoir lieu au dernier trimestre 2018.

Même avec le prélèvement à la source, vous continuerez de déclarer vos revenus une fois par an. Votre taux sera donc mis à jour en septembre 2019 quoiqu'il arrive, et un rattrapage (en votre faveur ou non) sera effectué si vous n'avez pas payé la bonne somme à l'État.