publié le 29/08/2018 à 12:11

Les Français dépensent 9.000 euros pour payer une formation supérieure à un enfant, il s’agit du coût de la scolarité pour tout le cursus, du logement éventuel, du transport et des fournitures, selon une étude réalisée au printemps dernier par la banque HSBC auprès de 10.000 parents dans 15 pays.



9.000 euros, c’est 30% de moins que la moyenne mondiale, qui est à 14.000 euros par enfant. L’université française coûte même moins cher que son homologue en Chine ! À l’autre extrémité, c’est à Hong-Kong que la scolarité supérieure est la plus coûteuse, à 44.000 euros, c’est-à-dire cinq fois plus chère qu’en France. Mais comment s'explique une telle disproportion ?

Il y a deux raisons. Tout d‘abord, en France, on paye l'université et les grandes écoles non pas avec des frais de scolarité, mais avec la feuille impôts. La plupart des grands établissements supérieurs sont en fait quasiment gratuits, si l’on retranche le coût de la sécurité sociale étudiante.

Si vous prenez, par exemple, les grandes écoles d'ingénieur françaises publiques, elles dispensent des formations parmi les meilleures du monde, ça coûte quelques centaines d’euros par an seulement, parce que les profs sont payés par l’État. Il n’y a guère que les grandes écoles de commerce (HEC par exemple) qui coûtent jusqu'à 30.000 euros pour leur formation, mais elles sont privées. L’autre facteur, qui explique par exemple les coûts très élevés à Hong-Kong, c’est le prix du logement.

Avec ces prix à l’étranger, faut-il encore s’endetter ?

Oui, c’est ce que nous apprend également cette étude : dans le monde, 34% des parents ayant un enfant inscrit dans un cycle du supérieur déclarent s’endetter pour financer ce cursus, alors que les parents français ne sont que 10% dans cette situation, il s’agit probablement des parents dont les enfants suivent les cours d’une école privée.



L’autre élément intéressant, c’est qu’en moyenne dans le monde, 89% des étudiants ont un job parallèle à leurs études, alors que ce n’est que 69% en France. Et cela s’explique très probablement par la différence de coût des études.

Où s'endette-t-on le plus dans le monde ?

Dans le monde anglo-saxon, et en particulier aux États-Unis, où la dette totale des étudiants pour financer leurs propres études atteint maintenant 1.300 milliards d’euros. Parce que le prix de la scolarité a littéralement explosé dans les grandes universités américaines. Bon nombre d’étudiants traînent les remboursements de leur prêt comme un boulet pendant toutes les premières années de leur vie professionnelle.



Ce qui signifie qu’on n’est pas si mal en France. Encore faut-il ne pas oublier que nous détenons deux records simultanés, et que l’un explique l’autre : c’est en France que les études supérieures sont les moins chères, mais c’est aussi en France que les impôts sont parmi les plus élevés au monde. Même gratuit en apparence, un bien ou un service a un prix, et il faut le financer.