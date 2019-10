publié le 18/10/2019 à 07:00

Déménagement, promotion, changement d'entreprise, début de vie commune, arrivée d'un enfant, séparation, reconversion... Changer radicalement de vie est un désir pour beaucoup mais finalement, rare sont ceux qui passe de la volonté aux actes.

Pourquoi le changement peut-il faire peur, même quand il est positif ? Notre zone de confort est-elle toujours une alliée ? Comment ne plus craindre l'inconnu ?



Invité.e.s

- Latifa Gallo, coach et sophrologue, auteure de 50 règles d'or de l'intelligence émotionnelle (éditions Larousse)



- Alain Braconnier, psychiatre et psychologue, auteur de La peur du futur - Comment ne plus s'angoisser ? (Odile Jacob)

