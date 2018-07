Pourquoi La Poste supprime l'émission de son mandat cash urgent

publié le 31/08/2017 à 15:36

La Poste continue sa mutation. Le 28 août, le groupe a mis fin à l'un de ses services phares : le mandat cash urgent. Un service qui permettait aux usagers d'envoyer de l'argent immédiatement à un tiers.



En France, l'un des nombreux moyens de paiement est le mandat postal. Par définition, il permet aux usagers de transférer de l'argent liquide par le biais des services postaux. Ses usagers ? Principalement les personnes qui ne détiennent pas de compte bancaire. Il peut également être utilisé par celles qui se trouvent dans l'impossibilité d'utiliser leurs autres moyens de paiement.

Jusqu'à présent, La Poste émettait deux types de mandats : le cash ordinaire et le cash urgent. L'un permet de transférer de la monnaie sous un délai de 24 heures, tandis que l'autre favorise le transfert immédiat. Depuis le 28 août, le mandat cash urgent n'est donc plus émis par La Poste.

Qu'est-ce qui change ?

Jusqu'à présent, les usagers pouvaient envoyer jusqu'à 1.500 euros, en liquide, à un tiers. Le tout en seulement quelques minutes. Concrètement, il leur suffisait de se rendre dans un bureau postal pour bénéficier de ce service. Après avoir transmis au guichet le montant à envoyer, l'agent remettait à l'usager un document sur lequel figurait un numéro d'identification.



Ensuite, il suffisait de transmettre au destinataire le code chiffré. Celui-ci pouvait alors instantanément retirer la somme en question. Entre découvert bancaire et vols de carte bleue en vacances, ce mandat cash urgent a sauvé la mise à bien des Français. Depuis le 28 août, il n'est cependant plus possible de recourir à cette procédure.

"25% de baisse en cinq ans"

La raison ? Au fil des années, La Poste a vu l'usage de son mandat cash, à la fois ordinaire et urgent, diminuer au fil des années. "On est sur environ 25% de baisse ces cinq dernières années", a expliqué un porte-parole de l'établissement, joint par RTL.fr. Une diminution qui s'expliquerait principalement par une évolution des usages des Français. "Les virements se démocratisent de plus en plus. (...) Aussi rapide et moins coûteux, le virement présente un système aussi voire plus performant. Il est également plus sécurisé", justifie l'organisme.

Quelles sont les autres solutions ?

Il reste tout de même possible de transférer de l'argent via les services postaux. Le mandat cash ordinaire est toujours proposé par La Poste, pour un coût total s'élevant à 19 euros. Il faut cependant s'armer de patience car un délai de 24 heures est exigé avant sa réception.



Pour les urgences, Western Union prend le relais. En quelques heures, le leader mondial du transfert d'argent permet notamment d'envoyer des espèces à l'international. À condition de vouloir y mettre le prix. Car il faut compter 56 euros pour bénéficier de ce service.