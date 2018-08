publié le 30/08/2018 à 11:43

Le gouvernement devrait annoncer, ce jeudi 30 août, le changement d'actionnaire de La Poste. Aujourd'hui propriété de l'État, elle devrait passer sous la tutelle de la Caisse des dépôts, un organisme financier public. En contrepartie, La Poste se verra attribuer le contrôle d'une société spécialisée dans l'assurance, la CNP, la Caisse nationale de prévoyance.



Mais quel est l'intérêt de ce mécanisme ? Créer un groupe financier public, composé de La Poste, ou plutôt de la Banque Postale, filiale bancaire de la Poste, héritière des CCP, et de la CNP. Un groupe qui pourra vendre à la fois des services bancaires et des contrats d’assurance.

On marie deux dinosaures, la Poste, qui n'est pas très en forme et qui a besoin de relais de croissance, parce que le cœur de son métier, le courrier, est en déclin, et la CNP, qui a su se diversifier, en particulier à l’international. La poste fait une bonne affaire, parce qu'elle va récupérer le contrôle d’une entreprise rentable.

Néanmoins, La Poste ne sera pas privatisée. Elle est sous le contrôle de la Caisse des dépots, qui est un organisme lui-même contrôlé par l'État. Il a été créé sous Louis XVIII, en 1816, notamment pour accomplir des missions d'intérêt général, comme la gestion des livrets A. Cette Caisse des dépôts est contrôlée par une commission parlementaire.

Les banques fuient les zones rurales

L'objectif de ce changement d'actionnaire est de créer une banque des territoires, autrement dit un groupe de services financiers qui soit présent aussi dans les zones rurales, là où nos grands groupes bancaires privés, la Société Générale ou BNP Paribas, ne vont plus forcément, parce que c'est moins rentable, compte tenu de l'évolution démographique des régions françaises. On en attend aussi la facilitation du financement des collectivités locales.



Depuis quelques années, l'activité économique se polarise, c'est-à-dire qu'elle se concentre dans les métropoles. Ce n'est d'ailleurs pas un phénomène spécifiquement français, on retrouve cette tendance partout dans le monde. L'argent et les personnes les plus qualifiées se regroupent dans les mêmes zones, et désertent des parties considérables du territoire national.



Pour donner un exemple de ces divergences entre les régions, entre 2008 et 2015, la croissance de l’Île-de-France a été de 11,4%, alors que celle de la Bourgogne-Franche-Comté a été, sur ces mêmes huit années, de moins de 6,7%. Pour la première, la croissance a été meilleure qu’en Allemagne, pour l’autre, ce n'est pas la Grèce et son effondrement, mais pas loin.



Ces différences sont considérables. Elles sont bien plus fortes qu'auparavant à cause de cette polarisation de la croissance. Tout l'enjeu de cette future banque publique, c'est de contribuer à réduire ces différences, de lutter contre la désertification économique et démographique de gigantesques morceaux de la France.