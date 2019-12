Pourquoi est-il important de lire des histoires aux enfants ?

publié le 25/12/2019 à 07:00

On se replonge dans le monde de l’enfance, quand on attendait avec plaisir et jubilation l’histoire du soir, avant d’aller se coucher. Des histoires que l’on écoutait les yeux brillants. Des histoires qui nous émerveillaient, qui nous faisaient peur, qui nous faisaient rire. Elles avaient toutes un point commun : on vibrait à leur écoute...

Pourquoi est-il important de lire des histoires à nos enfants ? Pourquoi aiment-ils entendre à nouveau des histoires qu’ils connaissent déjà ? Ont-elles beaucoup changé et évolué ces dernières décennies ?

Invité.e.s

- Maureen Dor, auteure et éditrice de livres jeunesse. Narratrice dans Sophie et les petites filles modèles (Editions Glénat Jeunesse)



- Geneviève Patte, à l'origine d'un mouvement de création de bibliothèques pour enfants pour leur développement à travers les histoires. Auteure de Laissez les lire ! (Editions Gallimard jeunesse) et Mais qu'est-ce qui les fait lire comme ça ? (Editions Les Arènes)



- Gilles-Marie Valet, pédopsychiatre

