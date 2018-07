Pour Julien et l'équipe de CPVA, le combat continue

publié le 28/09/2016 à 16:53







Depuis la semaine dernière, l'équipe suit de près un cas d'urgence : celui de Manuel…Sous dialyse 3 jours par semaine, âgé de 86 ans, on lui a coupé l'électricité et le gaz depuis le 12 août. Hier durant l'émission, nous avions tenté de joindre le maire des Lilas, M.Daniel Guiraud…En vain ! Marie Jansen, Sarah Frikh et Bernard Sabbah ne seront pas trop de trois pour tenter de faire avancer le dossier pendant le direct.



Retour sur le cas de Marie-Christine. Maman de six enfants, son mari est handicapé et leur famille est surendettée. Ils ont dû emprunter de l'argent à leur famille pour se payer un véhicule à petit budget. Mais cette voiture est tombée en panne. Hier l'équipe a eu le garage qui se disait prêt à monter gratuitement une boîte de vitesse automatique sur le véhicule de Marie-Christine. On cherchait donc une boîte de vitesse MB1-033…. Frédéric , patron de Negoce autos 62, situé à Wancourt (Pas de Calais) aura une nouvelle à nous annoncer…



Ce matin l'équipe de CPVA aide Guy :

En avril 2006, Guy décide de faire construire un mur tout autour de sa propriété pour que ses chiens ne s’échappent pas. Il a payé 17 000€ pour faire construire ce mur par un artisan. Il y a deux ans, le mur a commencé à s’écrouler il a donc envoyé trois courriers recommandés et malgré cela l’artisan ne semble pas vouloir venir les chercher. Il lui arrive de le croiser dans son village et de se faire insulter.



LE REPLAY >

> Ce matin, le mur qui s'écroule Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Julien Courbet | Durée : 56:58 | Date : 28/09/2016

