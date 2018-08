Plus on est de fous, plus on... riz !

Jacques Rozière est riziculteur en Camargue. Il vous expliquera la culture du riz en quelques mots et l'importance des rizières dans sa région... Visitez avec lui La Maison du Riz et retrouvez ses produits sur son épicerie en ligne !

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager ! Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 ! A gagner : des montres RTL, des guides du Routard et des livres de cuisine ! N'hésitez plus, l'antenne est à vous !

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30 , Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL ! Tout le monde a un paquet de riz dans les placards de la cuisine... Long, rond, complet ou encore à risotto, il permet de réaliser de nombreuses recettes toutes plus variées les unes que les autres. Du salé au sucré, vos animateurs préférés vous donneront leurs meilleures recettes à base de riz et vous mettront l'eau à la bouche avant le déjeuner...

