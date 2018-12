Plantes, déco et sophrologie : émission du 29 septembre

publié le 29/09/2018 à 07:00

Comment transformer votre lieu de vie en havre de paix ?

Invitée : Laëtitia Nallet, animatrice de télévision et de radio, spécialisée dans la décoration

Quels sont les bienfaits des plantes d’intérieur ?

Invité : Hugo Meunier, Président et Fondateur de Merci Raymond

La sophrologie, est-ce que ça marche vraiment ?

Invitée : Latifa Gallo, Coach et sophrologue depuis 20 ans, auteur de Se libérer des émotions négatives et Moins c'est mieux (Editions Larousse)

Se libérer des émotions négatives

Moins c'est mieux