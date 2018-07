Pistache, l'appli qui responsabilise les enfants

publié le 31/08/2016 à 00:00

La rentrée scolaire c'est ce jeudi 1er septembre et il est parfois difficile d'arriver à obtenir de ses enfants qu'il range leur chambre où qu'ils fassent leurs devoirs. Pour aider les parents, Thibault Louis-Lucas a créé Pistache, une application pour donner des tâches aux enfants : "Dans Pistache, vous avez deux types de missions très particulières, il y a celles plus liées à la maison comme par exemple ranger sa chambre ou bien aider ses parents à mettre le couvert. Ou alors des missions beaucoup plus scolaires, éducatives comme travailler ses mathématiques, son anglais à chaque fois avec des modules adaptés."



Concrètement, les parents et les enfants définissent ensemble les missions qui vont être assignées à l'enfant. "Il va gagner des petites clefs qui vont lui donner accès à du contenu divertissant, des jeux, des vidéos." L'équipe derrière l'application compte une dizaine de personnes, elle prodige des conseils pédagogiques aux parents. Même si Pistache "n'est qu'un outil" rappelle son créateur, "le but, c'est de créer du lien avec le parent, que ça se passe mieux à la maison." Une nouvelle version de l'application spéciale rentrée est d'ailleurs déjà disponible.