Peut-on vivre sans smartphone ?

publié le 28/09/2017 à 07:00

Près de 8 Français sur 10 possèdent un smartphone. Dans une journée, nous le consultons en moyenne 26,6 fois. Chez les 18-24 ans, c'est même près du double ! C'est à se demander ce qu'on serait sans cet outil pratique qui réunit téléphone, boîte mail, caméra vidéo, appareil photo, console de jeux, réseaux sociaux, moteur de recherches et des milliers d'autres applications... Mais surtout, comment avons-nous pu vivre sans auparavant ? Parfois, ce petit objet devenu une extension de nous-mêmes prend même le dessus sur tout le reste : il arrive souvent que l'on pianote sur son téléphone sans prêter attention à ce qu'il se passe autour et cela peut être désagréable pour notre interlocuteur… On s'endort avec son smartphone, on se réveille avec, il est partout avec nous, aussi fidèle que notre ombre… Ne pas en avoir un aujourd'hui est presque considéré comme une situation marginale ! Alors, est-il possible de le laisser prendre moins de place ? Peut-on réellement s'en passer ?

Invités

- Michaël Stora : psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines, co-auteur de "Hyper connexion", éditions Larousse



"Hyper connexion"

- Dr. Laurent Karila : psychiatre, spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse, co-auteur de "Tous Addicts, et après ?", éditions Flammarion



Tous addicts, et après ?

