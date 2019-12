Peut-on maîtriser son émotivité ?

publié le 13/11/2019 à 07:00

On les sent monter, les larmes ; on essaie de les refréner, les bafouillages ; de les empêcher de nous envahir, les tremblements ; de nous trahir, les rougissements mais ils sont bien souvent les plus forts... Enfin, c'est ce que l'on croit ! Aujourd'hui, nous parlons de ces émotions qui semblent nous dépasser.

Est-il possible de maîtriser son émotivité ? Comment pactiser avec ses émotions ?

Invité.e.s

- Catherine Aimelet-Périssol, docteur en médecine et thérapeute en logique émotionnelle et formatrice à l'Institut de Logique Émotionnelle. Auteure de Ma bible des émotions (Editions Leduc.s)

- Christophe Haag, professeur à l'EM Lyon Business School, chercheur en psychologie sociale et chroniqueur pour la Harvard Business Review en France et le Magazine de la santé sur France 5. Auteur de La contagion émotionnelle (Editions Albin Michel)

