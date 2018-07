Peut-on connaître plusieurs grands amours dans sa vie ?

publié le 29/08/2016 à 10:53

Le grand amour est un thème récurrent du cinéma, des séries TV ou encore de la littérature. Et pour cause : il fait rêver ! Le quotidien nous rappelle bien souvent que les histoires d'A finissent mal en général. Et quand la flamme d'une relation s'éteint alors que l'on a vécu la plus belle des histoires, l'angoisse et/ou la certitude de ne plus jamais connaître de tels sentiments nous étreignent. Mais la vie peut réserver son lot de bonnes surprises...Qu'est-ce qu'un grand amour ? Se caractérise-t-il par son unicité, sa durée, son intensité ? Est-ce le tout premier, le dernier ? Peut-on en vivre plusieurs ? Aime-t-on à chaque fois comme si c'était la première ?



Laurence Lemoine, psychologue et rédactrice en chef adjointe au magazine Psychologies

Saverio Tomasella, psychanalyste



