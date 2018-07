Peurs de nos enfants : comment les apaiser ?

publié le 30/08/2017 à 07:00

Les clowns, certains bruits, les visages inconnus, l'eau, ou encore l'abandon : à chaque âge ses peurs spécifiques... Tous les enfants connaissent d'ailleurs des frayeurs, émotions parfois bien difficiles à comprendre pour les parents et grands-parents que nous sommes. Elles ne sont pourtant pas anodines. En effet, elles font partie intégrante du développement de nos petits... Où trouvent-elles leurs origines ? Quelle attitude adopter ? Comment aider nos enfants à se rassurer sans les surprotéger ?



Invitées

- Isabelle Filliozat, psychothérapeute et auteure de "Mes peurs, amies ou ennemies ?", éditions Nathan

- Angéline Desprez, psychologue et fondatrice de l'Ecole de l'estime de soi et consultante en éducation et promotion des compétences psychosociales, co-auteure avec Elizabeth Couzon de "50 activités pour aider votre enfant à grandir heureux" éditions Eyrolles

