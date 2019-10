Perdre son conjoint : comment réapprendre à vivre et à être parent ?

publié le 17/10/2019 à 07:38

La vie donne, mais elle peut aussi prendre et nous voler l'amour d'une vie, le père ou la mère de nos enfants. Après l'immense choc, toujours accompagné de cette tristesse profonde qui jamais ne disparaîtra véritablement, le cours de nos existence reprennent. Antoine Leiris, dont la femme est décédée dans les attentats du Bataclan en 2015 et qui élève leur enfant, viendra nous raconter son histoire.

Comment réapprendre à vivre et à être parent après la mort de son conjoint ? Quel rôle endosse-t-on auprès de son enfant après un tel drame ? Comment l'aborder avec lui ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Antoine Leiris, auteur de La vie, après (Editions Robert Laffont)



- Patricia Chalon, psychologue et psychothérapeute

La vie après (Editions Robert Laffont)