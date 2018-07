Paris : il ne reste qu'une seule station-service sur le périphérique

publié le 26/03/2018 à 23:45

Vous l'avez certainement constaté, mais trouver une station-service est de plus en plus compliqué. À Paris, on est au bord de la panne sèche, il ne reste plus qu'une station-service sur le périphérique. L'avant-dernière vient tout juste de mettre la clé sous la porte porte de Vincennes, comme le relaie le Parisien. Autrement dit, il ne reste plus que deux points de distribution sur les 36 kilomètres de l'autoroute urbaine la plus fréquentée d'Europe.



La mairie de Paris n'a pas souhaité renouveler la concession, mais le phénomène prend de l'ampleur. Les fermetures se multiplient car il y a des normes européennes strictes qu'il faut respecter et qui concernent les mises aux normes des stations en terme d'environnement et de sécurité. Il resterait à peine une centaine de stations-service dans la capitale, soit trois fois moins qu'il y a 25 ans. Et on estime qu'elles ne seront plus qu'une quarantaine dans deux ans.

Une désertification progressive du réseau

Mais ce phénomène ne touche pas que la capitale. Trouver une pompe à essence en France devient souvent un vrai parcours du combattant. Il y a un peu plus de 11.000 points de vente aujourd'hui, contre 47.500 dans les années 1980 (soit quatre fois moins).

C'est une vague de fond qui concerne tout l'Hexagone. Il y a de moins en moins de petites stations traditionnelles, dont 84% ont mis la clé sous la porte. Or, en milieu rural, neuf trajets sur dix sont effectués en voiture, et le carburant est un produit de première nécessité.



Près de 4 millions de Français seraient menacés par cette désertification du réseau. Selon la Fédération nationale de l'artisanat automobile, un quart de la population doit accomplir plus de 5 kilomètres en moyenne pour atteindre une première station. La France est déjà la plus faible d’Europe, avec 2,5 points de vente pour 100 kilomètres carrés, contre un peu plus de 3 en moyenne dans l'Union européenne.