Osmosis, l'assurance d'un wifi de qualité en plein air

publié le 24/02/2017 à 00:30

Les vacanciers et adeptes du camping peuvent lui dire merci. Avec sa société Osmosis, basée à Montpellier depuis 12 ans, Gérard Tremblay équipe en wifi les villages de vacances à travers toute l'Europe. "Souvent, on a des endroits où il est indiqué qu'il y a le wifi, et quand on essaie de l'utiliser et puis cela ne marche pas", relève-t-il au micro de RTL. "Nous équipons les centres de villégiatures en bornes de façon à ce que les vacanciers sur place puissent avoir accès à un internet de haute qualité, et de faire en sorte qu'une fois qu'on a un réseau sur l'ensemble du site, on puisse aider le gestionnaire du site à, par exemple, avoir de la vidéosurveillance sans fil, avoir des alertes sonores, etc", explique-t-il.



Ces bornes wifi ont une particularité : elles sont spécialisées pour l'outdoor, le plein air en somme. Parmi les sites dont s'occupe Osmosis, les villages vacances d'Odalys dans les Alpes, alors que l'on est en pleine saison de sports d'hiver. Et dans les refuges ? "On ne peut distribuer que ce que l'on a. S'il n'y a pas d'alimentation ADSL ou fibre, il nous faut un débit qui arrive pour le distribuer de façon équitable", souligne cependant Gérard Tremblay.

"Les centres de vacances sont des endroits où il n'y a personne à un moment donné et d'un seul coup il y a des milliers de personnes. Du coup, les équipements 4G ne sont pas dimensionnés par les opérateurs nationaux pour pouvoir couvrir et alimenter l'ensemble de ces gens", explique par ailleurs le fondateur d'Osmosis. Ce qui explique que dans ces résidences ou villages de vacances, souvent le réseau est saturé, et le débit très réduit, sans compter que les offres 4G restent également limitées par un volume mensuel. Le marché est donc porteur pour Osmosis qui a déjà équipé en Europe quelque 200.000 emplacements.