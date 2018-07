Orange, Bouygues, SFR, Free : quel opérateur a le meilleur réseau mobile ?

publié le 30/01/2018 à 17:03

Orange loin devant, Free ferme le ban. Tel est le résultat de l'enquête menée par le spécialiste de la mesure de la qualité des réseaux télécoms QoSi dans le cadre des Assises du très haut débit. Révélée lundi 29 janvier par Le Figaro, cette étude met en lumière la très bonne couverture d'Orange au niveau national et les profondes disparités existant entre les régions. Elle souligne aussi la qualité inégale de la connexion Internet proposée par les opérateurs dans les grandes lignes ferroviaires.



La société QoSi a effectué plus de 4 millions de mesures auprès de 71.000 utilisateurs dans plus de 22.500 communes de France métropolitaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Elle a passé au crible six protocoles le transfert de données descendant (download), le transfert de données montant (upload), la navigation web, la visualisation de vidéos en streaming, les communications vocales et les envois de SMS.

Orange offre la meilleure qualité de service

D'une manière générale, Orange arrive en tête sur tous les indicateurs. L'opérateur historique offre la meilleur qualité d'accès à l'Internet mobile avec un débit moyen de 24,7 Mbp/s devant SFR et Bouygues Telecom, à égalité avec un débit moyen de 22,1 Mbp/s. Free est loin derrière avec 14,2 Mbp/s en moyenne.

Qualité de réseaux et débits des opérateurs français Crédit : QoSi

Orange offre également le meilleur débit pour visionner des vidéos en streaming. 88% des vidéos se chargent en moins de dix secondes, contre 83% chez SFR et Bouygues et 63% chez Free. L'opérateur historique propose aussi le meilleur service pour naviguer sur le Web et pour les communications vocales.



Seuls les envois de SMS lui échappent. SFR fait mieux dans l'émission réussie d'un SMS dans un délai de dix secondes. L'opérateur au carré rouge se classe deuxième du classement général, signe que les investissements réseaux de l'opérateur commencent à payer.



Bon dernier, Free est distancé sur quasiment tous les indicateurs. L'opérateur de Xavier Niel souffre de sa mauvaise couverture mobile et du fait que depuis le 1er janvier 2017 son réseau mobile 3G est désormais bridé lorsqu'il passe en itinérance sur le réseau Orange.

Les régions ne sont pas toutes égales

L'enquête met en avant de profondes disparités suivant les territoires. Dans les grandes agglomérations, le débit moyen peut grimper jusqu'à 38,1 Mbp/s chez Orange. Il chute à 13,1 Mbp/s en moyenne dans les zones rurales. L'opérateur historique est devancé par SFR en Centre-Val-de-Loire et Bouygues en Corse. Free est en retrait avec un débit moyen de 8,5 Mbp/s dans les zones rurales.



Globalement, les zones rurales affichent des résultats inférieurs à la moyenne nationale.Les Franciliens bénéficient du meilleur débit, devant les Hauts-de-France. La Bretagne est la plus mal lotie.

Encore du travail pour surfer sur Internet dans le train

La société QoSi a également étudié la qualité de la connexion Internet proposée par les opérateurs sur les lignes des trains à grande vitesse et sur 18.000 km de voies Intercité, TER et Transiliens. Là encore, les résultats montrent une supériorité d'Orange. L'opérateur a fourni d'importants efforts ces derniers mois pour fournir une connectivité 4G sur les grandes lignes TGV.



La liaison Paris-Calais est la mieux couverte. 94% des pages qui s'y chargent en moins de 10 secondes pour les clients de l'opérateur historique contre 46% chez SFR, 45% chez Bouygues et 13% chez Free. Le schéma est le même sur les liaisons Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Rennes et Paris-Strasbourg.

Taux de pages web affichées en moins de 10 secondes sur le réseau TGV Crédit : QoSi

La qualité de service baisse nettement sur les lignes secondaires. En tête sur la moitié des lignes testées dans l'étude, Orange conserve sa première place, devant Bouyges Telecom et SFR, au coude-à-coude depuis la mutualisation de leurs réseaux sur les zones moyennement denses, soit 90% du territoire. Free ferme la marche sur l'ensemble des liaisons.

Taux de pages web affichées en moins de 10 secondes sur les liaisons secondaires Crédit : QoSi