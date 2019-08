On vous dévoile tous les secrets de cuisson !

publié le 07/08/2019 à 15:43

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !

Aussi vieille que la maîtrise du feu, elle n’a pourtant pas encore livré tous ses secrets. Rôti, braisé, grillé, vapeur… Chaque méthode de cuisson est importante, et on vous dit tout aujourd’hui !



La cuisson : c'est l'opération qui, par l'action de la chaleur, transforme physiquement et chimiquement tous les aliments dans l'aspect, la texture, la composition et la valeur nutritionnelle. Histoire d’en faire quelque chose avec du goût et des saveurs agréables. Elle permet aussi de détruire certains micro-organismes.

L’utilisation du feu est un tournant dans l’histoire de l’évolution humaine. La viande cuite fournit plus d'énergie que la crue. Et comme la mastication est plus facile par la cuisson, la taille de la mâchoire a pu régresser au profit de celle de la boîte crânienne. Les Vikings mangeaient surtout bouilli. Les civilisations Celtes faisaient rôtir et braiser leurs aliments. Mais on connaissait également la cuisson à la broche, les cuissons sur pierres chaudes et plus tard dans des fours.

Quelques milliers d’années plus tard, on demande un steak bleu ou bien cuit ! Question cuisson des viandes, les goûts sont partagés. Pour les légumes, c’est pareil. Entre ceux qui préfèrent le croquant au fondant en bouche.

Or toutes les cuissons n’ont pas les mêmes effets sur les aliments. Cuire des légumes trop longtemps dans un grand volume d’eau : adieu les vitamines B et C ainsi qu’une partie des sels minéraux. Pour les viandes, les poissons et tous les aliments, il en est de même. A moins de 52°, on parle d’aliments crus. La viande commence à se colorer à 56°, température à laquelle le collagène cuit. La fameuse réaction de Maillard démarre.

Et comme la nature est bien faite, c’est aussi à cette température que la majorité des bactéries sont détruites !





Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !



Aujourd'hui au bout du fil, Victor Dumas, boucher de la boucherie Vessière à Lyon.







Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

SOS Luana

Vous avez besoin d’une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana !





Tiramisu au micro-onde



Ingrédients (pour 4 personnes / préparation 30 min / cuisson 5 min) :



80g de mascarpone

40g de biscuits à la cuillère

1 dl de café

1 dl de lait

1/2 gousse de vanille grattée

25 g de jaune d’œuf

45 g de sucre

10 g de farine

1 blanc d’œuf

20g de pépites de chocolat

Cacao en poudre





1. Coupez les biscuits en petits morceaux.



2. Faites chauffer le lait avec la vanille dans le micro-onde pendant 7 min.



3. Dans un bol, mélangez le jaune d’œuf avec une pincée de sel, puis incorporez la farine



4. Versez le lait chaud et faites chauffer pendant 5 min. Laissez refroidir la crème.



5. Montez le blanc en neige, bien ferme, avec le sucre.



6. Mélangez la crème avec la mascarpone et ajoutez les blancs en neige.



7. Dans le fond de petits pots en verre, disposez la crème, mettre les biscuits trempés dans le café et les pépites de chocolat.



8. Couvrez avec un film alimentaire. Cuisez le tiramisu au micro-onde pendant 5 min.



9. Servez tiède ou à température et saupoudrez de cacao en poudre.









L'escale de rêve

Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui dans ce merveilleux Pays Basque...



















