publié le 29/11/2016 à 17:14

L'industrie du digital est un secteur porteur. Les Argonautes sont une agence de communication spécialisée dans les campagnes de publicité sur Internet, et basée à Paris. Plus de 40 postes sont à pourvoir pour l'année prochaine dans cette entreprise de 200 salariés. Dans une salle, cinq analystes déterminent un slogan publicitaire pour une marque tandis que des monteurs vidéo réalisent un clip de promotion pour un client. Chez les Argonautes, les salariés ont un profil varié. "On regarde surtout les compétences, la curiosité et la rapidité de réflexion", explique Edouard Rencker, directeur adjoint des Argonautes.



Mais parce que les technologies digitales sont récentes, l'entreprise peine à recruter. "Il n'y a pas eu encore suffisamment de candidats formés et puis les métiers sont très demandés. Il y a une difficulté d'adéquation entre l'offre et la demande", note Edouard Rencker. Les Argonautes n'hésitent donc pas à engager des jeunes. "Je suis rentré dans l'entreprise il y a un an, sous un contrat d'alternant et je suis maintenant en CDI à temps plein", se réjouit Thomas, 29 ans, qui est désormais à un poste clé : consultant stratégique.

Sa mission consiste à adapter l'offre de l'entreprise aux demandes des clients. "Ce qui est assez rare pour un profil junior. On m'a très vite responsabilisé", explique-t-il. Dans les mois à venir, les Argonautes comptent embaucher plusieurs vidéastes et community manager.