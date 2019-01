publié le 05/01/2019 à 07:00

Consommation : le marketing des couleurs nous manipule !

Invité : Jean-Gabriel Causse, Colour designer, auteur de Les crayons de couleur (Edition Flammarion)

Cuisine : on met de la couleur dans nos assiettes !

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, journaliste et auteur de Anti-Gaspi, ne gaspillez plus vos produits (Editions Flammarion), directrice de Bocuse Magazine (le 3ème numéro est sorti le 13/12)

Look : osez les couleurs en 2019 !

Invitée : Janane Boudili, experte et chroniqueuse mode sur France 2 dans l’émission « Je t’aime etc », influenceuse (compte Instagram @janane boudili) et créatrice de l'agence d'influence « Sœurette productions »

Sans compter les dernières applis qui vous changent la vie, les initiatives locales vers lesquelles vous tourner, les bons plans, les astuces…

Les crayons de couleur (Edition Flammarion)

Anti-Gaspi, ne gaspillez plus vos produits (Editions Flammarion)