Le pouvoir des odeurs : marketing olfactif, plats de notre enfance et parfums : Nous voila Bien du 24/11/18

publié le 24/11/2018 à 07:00

Les odeurs peuvent-elles être un outil marketing ?

Invité : Bruno Daucé, maître de conférences en marketing, spécialiste du marketing olfactif, Université d'Angers, auteur de Marketing sensoriel et expérientiel du point de vente, ouvrage collectif (Editions Dunod)

Madeleine de Proust : quelles sont les recettes de notre enfance ?

Invitée : Luana Belmondo, auteur de Mes recettes bonne humeur (Editions Cherche Midi)

Qu'est-ce que notre parfum dit de nous ?

Invité : Lionel Paillès, expert parfum et journaliste, auteur de Dans les champs de Chanel (Editions de la Martiniere) et Esprit de synthèse (Editions Broché)

