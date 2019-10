publié le 21/10/2019 à 07:00

On le porte dès la naissance et il nous identifie physiquement mais aussi symboliquement : notre patronyme est un ancrage qui nous rattache à notre famille et à son histoire. Mais on le traîne comme un boulet quand il nous fait honte, qu'on le trouve laid ou qu'il est source de moquerie...

Notre nom de famille peut-il être un poids ? Quelles en sont les conséquences ? Est-il possible de pactiser avec lui et de finir par l'accepter ?

- Marie-Odile Mergnac, auteure, historienne et généalogiste. Auteure de Les noms de famille en 100 clins d’œil (Editions Archives & Culture)



- Cécile Guéret, thérapeute gestalt, créatrice du blog et de la page Facebook La Psy Buissonnière

