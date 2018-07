publié le 26/12/2016 à 14:30

Il a embelli votre intérieur et fait rêver les enfants mais il fait désormais grise mine et perd ses épines. L'heure est venue de vous débarrasser de votre arbre de Noël dans les règles de l'art. On estime à près de six millions le nombre de sapins dont il va falloir se séparer. Et pas question de le déposer devant chez vous, c'est interdit et cela peut vous valoir une amende de 150 euros ! L'abandonner dans une forêt n'est pas mieux et vous expose à la même amende. Les municipalités mettent en place des points de collecte.



À Paris, l'opération "Recyclons nos sapins" redémarre lundi 26 décembre jusqu'au 24 janvier 2017 dans 150 points de collecte, soit dix de plus que l'année dernière. Il y sera broyé et réutilisé dans les espaces verts parisiens. Le sapin doit être sans sac et sans décoration.

Le "sac à sapin"

Comme chaque année, l'incontournable "sac à sapin" biodégradable est votre meilleur allié. Vendu cinq euros, dont 1,50 euros reversé à l'ONG Handicap International pour contribuer au financement de ses actions sur le terrain.

Contrairement à un sac ordinaire en plastique, il est accepté en déchetterie avec les déchets verts où il se composte en seulement 4 à 8 semaines. Il est entièrement biodégradable, fabriqué et conditionné en France, en Auvergne précisément. Il est vente dans toutes les grandes surfaces, magasins de bricolage, jardineries, fleuristes et pépiniéristes et évidemment sur la boutique en ligne de Handicap International.

Manger son sapin

Au lieu de le jeter, vous pouvez manger votre sapin. Et non, ce n'est pas une blague car non seulement l'arbre est comestible, mais il paraît en plus que que c'est délicieux. Il ne s'agit pas évidemment d'attaquer le tronc ou les aiguilles bille en tête sans cuisson préalable. Utilisez-le plutôt pour aromatiser vos plats et vos sauces, un peu comme des branches de romarin. En fonction de la nature de votre sapin, les goûts diffèrent. Ainsi l'épicéa bleu a, paraît-il, un petit goût de citron extrêmement subtil. Les recettes de pizza aux arômes de sapinière, de saumon fumé à l'épicéa et de glace au sapin et au gingembre se multiplient sur les blogs de cuisine.



En France, le chef trois étoiles Emmanuel Renaut cuisine le sapin depuis plus de quinze ans. Mais attention, toutes les espèces ne se mangent pas : les ifs sont très toxiques. Dans le doute, on se renseigne ou on s'abstient.

Replanter son sapin

Envie de garder votre sapin ? Cette solution ne s'adresse qu'aux arbres de Noël achetés en pot. Ils peuvent en effet bénéficier d'une nouvelle vie en étant replantés dans un jardin par exemple. Il faudra veiller à utiliser du terreau pour conifère ou de la terre de bruyère sans oublier d'arroser abondamment. L'endroit choisi pour la plantation est important car il faut garder en tête qu'un sapin peu atteindre jusqu'à 50 mètres de haut.