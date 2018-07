publié le 30/11/2016 à 16:22

Les fêtes approchent, et avec elles la perspective des longs et copieux repas. Mais la préparation des fêtes prend du temps et coûte de l'argent. Et cette année, à plus forte raison encore. Au marché de Rungis (Val-de-Marne), les commerçants expliquent pourquoi les prix ont autant flambé, pour cette fin d'année 2016. Faisant face à des dizaines de caisses de foies gras frais, un détaillant apporte des éléments de réponse.



À cause de la grippe aviaire, les élevages ont dû investir, ce qui a provoqué une hausse des prix de 20%. "On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, se justifie-t-il. On veut de la sécurité, on met des gens en place [...]. Ces contraintes coûtent de l'argent, forcément le produit le subit en bas de page".

Même discours du côté du pavillon de la marée, même si la note s'y avère moins salée. Le cours du saumon a grimpé de 50%, les crustacés subissent une forte hausse aussi. "Il y a un peu moins de pêche cette année, et là on est déjà dans un ordre de prix assez élevé. Entre 15 et 20% plus cher, et on est qu'à un mois des fête", développe un vendeur. Néanmoins, parmi les produits traditionnellement consommés à Noël, les prix de certains restent stables, comme les huîtres, les dindes ou encore les chapons.