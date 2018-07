Nissan lance la colocation automobile en France

publié le 25/02/2017 à 09:31

Après les colocataires, voici les car-locataires. La colocation automobile est proposée en France pour la première fois. Le constructeur Nissan propose de partager une voiture à plusieurs. Il est possible de le faire avec des proches (amis, famille, collègues). Grâce à une application sur smartphone, il est possible de dialogues avec les autres colocataires. Chacun s'engage à partager la voiture de manière équitable.



Officiellement, la voiture appartient au constructeur. Le contrat dure un an et le paiement se fait sous forme d'un loyer. Chaque somme est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Condition : louer une voiture Nissan ! Cette offre est, pour le moment, réservée à Paris et à sa proche banlieue, mais le modèle devrait s'étendre dans d'autres régions. Il faut avoir minimum 21 ans et un an de permis pour pouvoir louer un véhicule.

Des auto-écoles au prix cassé

Auto Plus consacre un dossier sur les auto-écoles qui cassent les prix du permis de conduire. Alors qu'un forfait de base coûte en moyenne 1.100 euros, beaucoup d'initiatives visent à faire baisser l'addition. À commencer par les auto-écoles sur internet, qui n'ont pas de bureau. Le coût total est alors en moyenne de 700 euros. Autre solution : les autos-écoles discount, qui proposent un forfait de base entre 750 et 800 euros. Une partie des cours de conduite se fait toutefois parfois sur simulateur.