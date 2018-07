Ni fait ni à refaire

publié le 30/10/2017 à 09:20







Le cas Annaïck Le fils d'Annaïck rencontre de grosses difficultés avec la société qui rénove sa bâtisse. Le chantier, qui devait se terminer cet été, est loin d’être fini et surtout, il y a de nombreuses malfaçons sur les travaux réalisés. Après le passage d’un expert, le verdict est accablant pour l’entreprise : il faut tout raser et tout refaire ! L’expert préconise tout simplement la démolition de ce qui a été fait et le remboursement intégral des sommes engagées (72000 euros). La société fait la sourde oreille, ne s’est pas présentée à l’expertise et n’a jamais donné suite aux relances de l’expert. Quant à son fils, il rembourse un prêt pour une maison qui n’existe pas…

CPVA à Amiens

