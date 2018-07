publié le 29/09/2016 à 12:46

Il est de retour ! Le plus grand salon automobile du monde ouvre ses portes samedi 1er octobre au Parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris. Un peu plus de quinze jours pour découvrir les nouveautés et les futurs tendances qui exciteront le monde de l'automobile pour les deux années à venir.



Le salon ouvre au public samedi 1er octobre, de 10h à 20h. Notez que les nocturnes auront lieu les jeudi 6 et 13 octobre ainsi que les vendredis 7 et 14 octobre. Vous pourrez ainsi profiter du salon à partir de 10h et jusqu'à 22h.

Accès

En voiture.

Si vous prenez l’autoroute A1, A3, A14 ou A15, prendre la direction de Paris jusqu’au périphérique Ouest et sortir à la Porte de Sèvres ou à la Porte de Versailles. Par l’autoroute A4, A6 ou A10, prendre la direction de Paris jusqu’au périphérique Sud et sortir à l’une des portes suivantes : Porte de Versailles, Porte de la Plaine ou Porte de Sèvres.

Sachez qu'une station Autolib se trouve au 40, Boulevard Victor dans le XVème et que des parkings sont disponibles à proximité de la Porte de Versailles.



En transports en commun.

Par le métro, empruntez la ligne 12, station Porte de Versailles, ou la ligne 8, station Balard.



Par le tramway, empruntez la ligne T2 ou T3a, station Porte de Versailles.



Par le bus, empruntez la ligne 39 ou 80, station Porte de Versailles.



Par avion, Air France-KLM fait une offre spéciale à l'occasion du Mondial, avec le code promo 27757AF

Tarifs

Vous pouvez acheter vos billets sur internet, en magasin (Fnac, Carrefour, etc.) ou auprès de la billeterie officielle du Mondial. Comptez 16 euros pour un adulte, 25 euros pour un billet adulte + un billet jeune (10-25 ans) et 34 euros pour un billet adulte + 2 entrées jeunes.



Le salon propose également des tarifs préférentiels pour les groupes et les Comités d'Entreprise avec un prix par billet de 14 euros (à partir de 15 entrées pour en bénéficier).

Mesures de sécurité exceptionnelles

En raison du niveau d'alerte attentat du plan Vigipirate, le Mondial de l'Automobile prévient que des ralentissements induit par les contrôles de sécurité aux entrées sont à prévoir. Patience et compréhension sont de rigueur.



Tous les sacs à dos, à main ou autres types de sacs de dimensions raisonnables sont admis. Ils feront l'objet d'un contrôle visuel et pourront également être passés au magnétomètre.