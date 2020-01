Mois sans alcool : comment y arriver ?

publié le 10/01/2020 à 07:00

Il est des bonnes résolutions qu’on a vraiment envie de tenir, surtout quand le défi n'est à relever que sur 31 petits jours... Depuis le 1er janvier, plusieurs associations nous proposent le Mois sans alcool. Le principe est simple : faire une pause d’un mois dans notre consommation d’alcool pour réfléchir sur la place qu’il occupe dans notre quotidien mais aussi pour donner un peu de répit à notre corps. Quels vont être les bénéfices de ce challenge ? Vous paraît-il réalisable ? Comment réussir à le tenir ?

- William Lowenstein, addictologue et Président de SOS addictions. Auteur de Tous addicts. Et après ? co-écrit avec le Dr Laurent Karila (Editions Flammarion)



- Jean-Pierre Couteron, psychothérapeute exerçant dans un CSAPA (Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie). Auteur de Aide-mémoire - Addictologie (Editions Dunod - Troisième réédition revue et augmentée)

