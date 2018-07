Menu spécial France-Belgique !

publié le 10/07/2018 à 12:30

Pour cette deuxième émission de la saison, RTL Vous Régale vous emmène en Belgique ! Frites, fricadelle, carbonnade, gaufres, bières, chocolats... Connaissez-vous les spécialités belges ? Leur histoire ? Leur origine ? Quels sont leurs secrets ? Des infos à la louche servies par un trio Franco-Italo-Belge !



Aujourd'hui au bout du fil, le chef John Maes du restaurant La Cuisine d'un Gourmand à Profondeville en Belgique, vous livre son astuce pour bien réussir vos grillades !

Pomme de terres au sable

Ingrédients pour 4 personnes

1 kg de pommes de terres (type Charlottes)

1 cuillère à soupe de farine

4 cuillères à soupe de chapelure

De la sauge, du romarin, du sel, du poivre et de l'huile d'olive



"Mixez la chapelure avec le romarin, la sauge et le poivre. Faites bouillir une casserole d'eau salée et ajoutez-y la farine et l'huile d'olive. Quand l'eau boue, mettez-y les pommes de terres coupées en bâtonnets pendant 4 minutes. Égouttez et disposez les frites sur une plaque au préalable recouverte de papier sulfurisé. Saupoudrez les herbes et la chapelure mixées. Ajoutez du sel. Arrosez d'un filet d'huile d'olive et mettez au four à 180 degrés pendant 30 minutes."



Les astuces de Luana : Pendant la cuisson au four, retournez les pommes de terres jusqu'à ce qu'elles soient dorées de chaque côté, afin que la cuisson soit uniforme. Résultat : des frites croquantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur !



Le saviez-vous ? La farine dans l'eau permet à la pomme de terre de conserver son amidon et donc de garder une cuisson juste. L'huile d'olive, quant à elle, empêche la farine de former des grumeaux dans l'eau !

Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Pascal Willaert de la "Maison Antoine" nous présente sa célèbre friterie d'Etterbeek, à Bruxelles et nous livre les secrets d'une frite belge goûteuse et croustillante...



Retrouvez leurs spécialités :

Maison Antoine - 1 Place Jourdan, 1040, Bruxelles (Etterbeek) ou par téléphone au +32 (0)2 230 54 56



Pour cette deuxième escale de rêve de l'été, Jean-Sébastien nous emmène à Saint-Pétersbourg. Fermez-les yeux... Écoutez... Vous y êtes !

