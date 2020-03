Médecin : quel lien entretient-on avec lui ?

publié le 26/12/2019 à 07:00

On remet entre leurs mains nos symptômes, notre confiance, nos inquiétudes aussi. Les médecins et leur blouse blanche peuvent par ailleurs impressionner, stresser, angoisser... Et de ces sentiments paradoxaux naissent des relations uniques.

Pourquoi la relation entre un patient et son médecin est-elle si importante ? Du simple rhume à la maladie grave, comment chacun des deux vit-il ce rapport à l’autre ? A-t-il une influence, un impact sur notre santé ?

Invité.e.s

- Stéphanie Fugain, fondatrice de l'association Laurette Fugain, auteure de Derrière la blouse blanche (Editions Flammarion)



- Dr. Jean-Hugues Dalle, pédiatre, adjoint au chef de service d’hématologie-greffe de l’hôpital universitaire Robert-Debré

