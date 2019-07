publié le 20/07/2019 à 22:41

Sur les réseaux sociaux, le maquillage néon attire toutes les attentions. Les fards ou vernis fluos constituent sans conteste la tendance de l'été en matière de cosmétiques.

Le nom de cette tendance en provenance des États-Unis ? Néon, l'équivalent de fluo en anglais. "Ça donne un look impertinent et un peu rebelle et en même temps très élégant", explique Isabelle Sehmer, directrice marketing Sephora France.

Le look a en tout cas conquis la toile et le cœur des stars. L'actrice Vanessa Hudgens ou encore l'influenceuse Kylie Jenner ont sorti leur propre gamme.

Pour un maquillage parfait, il faut oser la couleur et les apprécier. Commencez par la teinte la plus foncée à l'extérieur de la paupière pour aller vers le plus clair à l'intérieur. De cette manière, vous obtiendrez un dégradé et une symétrie parfaite.

Le maquillage fluo s'invite aussi sur le bout des doigts. "Toutes ces couleurs vives qu'on voit en été, on va pousser d'un cran encore. C'est l'inspiration des festival de l'été, les vacances à Ibiza ou la musique électro", s'enthousiasme Alexandra Falba, manucure chez O.P.I. Et votre porte-monnaie s'en porte bien : 10 euros la pose et 14 euros le vernis.