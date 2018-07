Mange-t-on trop de viande ?

publié le 27/11/2017 à 07:00

Auparavant considérée comme un aliment noble et exceptionnel, la viande se retrouve aujourd'hui dans chacun de nos déjeuners et de nos dîners. En France, nous en mangeons en moyenne 88,6 kg par an et par personne (contre 40 kg en 1900...). Cette surconsommation n'est pas sans effets indésirables (risques de cancers, de maladies cardiovasculaires, émissions de gaz à effet de serre, épuisement des ressources naturelles, mort de milliards d'animaux...). Comment privilégier la qualité à la quantité ? Quelles sont les alternatives à la viande ? Pourquoi le sujet soulève-t-il tant les passions ?



- Solveig Darrigo-Dartinet : diététicienne-nutritionniste spécialisée en micro-nutrition, créatrice du site "cuisine3s.fr"

- Gilles Daveau : cuisinier et formateur (intervenant pour les particuliers et les professionnels), auteur de "Manger moins (et mieux) de viande" et "Le manuel de cuisine alternative", éditions Actes Sud



