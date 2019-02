MagicPallet prend en main la gestion des palettes

publié le 12/02/2019 à 17:00

Tous les jours, des milliers de camions sillonnent la France et transportent des marchandises, la plupart du temps disposées sur des palettes. Autant dire que des millions de palettes font des millions de kilomètres tous les jours ! On pourrait penser que leur sort a été réglé depuis longtemps, et pourtant, ce n'était pas le cas, comme l'a découvert Pierre-Edouard Robert, le fondateur et PDG de MagicPallet.



"J'ai eu un problème en prenant les rênes d'une société de transport il y a quelques années, et découvert qu'il fallait rapporter les palettes au point de départ. Cela m'a paru aberrant de devoir faire 800 km pour rapporter des palettes vides alors qu'il y a les mêmes localement et chez un autre transporteur. Au départ j'ai voulu juste répondre à mon problème, j'ai cherché une solution, mais je ne l'ai pas trouvée.

En prenant du recul, j'en ai parlé autour de moi, j'ai constaté qu'il y avait 38.000 transporteurs en France, et qu'ils avaient des dettes et des stocks de palettes les uns envers les autres. Ils m'ont dit que c'était une super idée", explique Pierre-Edouard Robert au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud d'EconomieMatin.fr.

Une économie de 900 millions de tonnes de CO2 à la clef

MagicPallet se veut donc "bourse d'échange" de palettes entre transporteurs, afin de les soulager de ce problème logistique. "D'abord en France, mais très vite l'Europe, car il y a des enjeux transfrontaliers très intéressants".



À la clef, d'après ses calculs, une gestion optimisée des palettes permettrait de réaliser une économie de 900 millions de tonnes de CO2 par an.

