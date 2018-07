Ma P'tite Culotte : la marque de lingerie féminine préférée des hommes

publié le 30/03/2018 à 00:43

Ma P'tite Culotte, c'est une marque de lingerie française. En 2013, la marque s'est lancée sur un secteur très concurrentiel, avec des mastodontes à l'échelle mondiale qui trustent le marché. Une situation loin d'avoir découragé Charline Goutal, la fondatrice de Ma P'tite Culotte, qui a décidé de persévérer quand d'autres marques abandonnaient où échouaient. "Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire", explique-t-elle à Jean-Baptiste Giraud d'ÉconomieMatin.fr.



"Quand on s'est lancé, il y a pratiquement cinq ans, il y avait très peu de marques qui étaient présentes en pure players sur internet, donc qui vendaient uniquement sur internet. Ce canal était surtout utilisé pour faire du déstockage, ce n'était pas très qualitatif pour les marques de lingerie. Nous on crée notre lingerie et on est seul revendeur de notre lingerie. On était une des premières marques à faire ça", rappelle Charline Goutal.

Si au départ, beaucoup voyaient dans cette stratégie commerciale une folie, l’essor de sites comme Zalando ou Sarenza a permis "de dépasser ce frein". Aujourd'hui, Ma P'tite Culotte propose à la fois de la lingerie, des habits cocoon, mais aussi des maillots de bain.

"Ma P'tite Culotte, c'est la lingerie féminine préférée des hommes", explique Charline Goutal. "Rares sont les hommes qui osent acheter de la lingerie de manière général et chez nous, c'est très fréquent parce que c'est anonyme et parce qu'on a un ADN de marque qui sort du très sexy, très érotique. Ce n'est plus un cadeau ponctuel, mais un cadeau plaisir", se réjouit-elle.