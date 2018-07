Louer sa voiture en deux clics sur Ucar

publié le 31/05/2018 à 00:50

"#Partage ta bagnole !" Il s'agit du mantra de Jean-Claude Puerto-Salavert, ainsi que du titre de son livre, paru chez Exils Editeur. Pour le président de Ucar, un loueur de voiture longue durée qu'il a créé en 1999, la location de voiture est très à la mode.



"C'est en train de renter dans les mentalités, assure-t-il à Jean-Baptiste Giraud, du site Économie Matin. Les constructeurs communiquent sur le prix de la mensualité que coûte une voiture. Comme on ne sait pas gérer deux prix à la fois, on connait soit le prix de la propriété, soit le prix de l'usage. Et aujourd'hui, on est très nombreux à retenir ce dernier".



L'idée de Jean-Claude Puerto-Salavert : encourager les propriétaires de voitures à les mettre en location, aussitôt achetées. "Elles sont extrêmement sous-utilisées, déplore-t-il. En réalité, il y a 80 % du temps où une voiture est utilisable, un temps pendant lequel on pourrait la partager. Je dis stop à la voiture égoïste".

Le patron d'entreprise compte notamment sur les possibilités qu'offrent la technologie et les smartphones, ainsi que sur l'évolution des mentalités vis-à-vis de "l'attachement" à sa voiture. "Il faut donner aux gens qui ont des vieilles voitures le moyen d'en avoir des nouvelles", insiste-t-il.