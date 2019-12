Local sans chauffage : Comment agir

publié le 09/12/2019 à 09:20

Le cas de Jocelyne



Jocelyne a 77 ans et est à la tête d’une école qui propose diverses activités : danse, théâtre, karaté, cours d’anglais… Cela fait 22 ans maintenant qu’elle loue les mêmes locaux. Problème : depuis mi-octobre, la chaudière est en panne… Donc, pas de chauffage ! Selon la propriétaire des lieux, la chaudière serait irremplaçable. Elle envisagerait de faire installer un système de chauffage électrique. Sauf que depuis 2 mois maintenant, aucune solution concrète n’est proposée. L’agence immobilière gestionnaire du bien ne semble pas très concernée non plus ! Elle n’a pas accès au local de cette chaudière car elle se trouve dans un autre bâtiment que celui qu’elle loue et est fermée par des verrous ! Son école accueille chaque semaine 350 familles, avec des enfants dès 4 ans. Elle ne voit pas comment faire face à l’hiver dans ces conditions ! Selon un constat d’huissier : dans la salle de piano, par exemple, il ne fait même pas 9 degrés, elle a donc dû suspendre les cours de musique ; dans la salle des douches, il fait 13 degrés et dans la salle de danse, qu’elle chauffe comme elle peut avec des « grille-pains », il fait tout juste 15 degrés !

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr