Loc Maria produit un milliard de Gavottes par an

publié le 14/07/2018 à 09:08

La Gavotte est une crêpe dentelle fabriquées par Loc Maria en Bretagne. Une marque presque centenaire. On raconte que ce biscuit est inventé par hasard à la fin du 19ème siècle par une crêpière de Quimper qui, obsédée par un beau marin, laisse sa crêpe trop longtemps sur le feu. Alors elle la roula délicatement.



1920 : la première biscuiterie Loc Maria ouvre à Quimper. "Mon père l'a racheté en 1990, il a eu un vrai coup de foudre pour cette marque, pour ce produit", raconte Jérôme Tacquard. Mais à l'époque Christian Tacquard, autodidacte, doit convaincre sa famille comme les banques et les propriétaires britanniques de Loc Maria. Pari réussi, il fait grossir l'entreprise en rachetant à la pelle d'autres marques bretonnes comme les galettes de Pont Aven.

"J'ai été happé par cette boîte", raconte le directeur général actuel, Jérôme Tacquard, qui n'a pas encore 40 ans. "Dès l'âge de 13-14 ans, je nettoyais les couloirs, l'été suivant, je préparais les commandes", et puis quand Jérôme et sa sœur, Aurélie, ont grandi, leur père, Christian, programmait ses déplacements à l'étranger pendant les vacances scolaires pour que ses enfants l'accompagnent et servent de traducteurs. Aujourd'hui, Loc Maria vend ses Gavottes pour un quart de son chiffre d'affaires dans une soixantaine de pays, avec un bureau à Philadelphie, un autre à Hong-Kong, 400 salariés sur 6 sites de production.

Les crêpes ne sont plus produites à Quimper

Le nouveau siège est à Lanvallay, en périphérie de Dinard, à côté de la nouvelle usine, plus moderne, plus productive : un milliard de crêpes dentelles par an. Cette usine conserve précieusement son secret, parce qu’il n'y a qu'une minute pour plier la pâte à crêpe avant qu'elle ne durcisse.



Le déménagement s’est aussi fait pour améliorer les conditions de travail des salariés. Et la Gavotte se diversifie, elle devient salée pour l'apéritif. Elle est au thé matcha pour les Japonais. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est de 70 millions d'euros et cela devrait encore grossir.