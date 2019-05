Les volets HS

publié le 30/05/2019 à 09:20



Le cas de Nathalie



Après avoir fait l’acquisition d’une nouvelle maison, en avril 2018, Nathalie engage une entreprise pour la fourniture de volets roulants et d’une porte de garage. La prise de cotes se déroule comme convenu le 30 mai avec la promesse d’une pose dans un délai compris entre 6 et 15 semaines. Rassurée, elle règle un acompte de 1960€ (soit 40 % du devis). Rien ne se passe pourtant comme prévu. Non seulement, les trois volets ne sont installés que le 11 octobre, mais, deux d’entre eux ferment mal. Et pour couronner le tout, il n’y a aucune trace de la porte de garage ! Le gérant de la société s’excuse. Il lui promet de renvoyer une équipe pour effectuer les réajustements et pour lui installer enfin la porte de garage. Malgré le paiement du solde des volets (1530€), les semaines défilent sans que rien n’évolue.

