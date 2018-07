publié le 27/05/2016 à 23:58

Le prix du baril du pétrole est repassé au-dessus de la barre des 50 dollars. Le brut a doublé depuis le début de l'année et cela se sent à la pompe. Selon le site Carbeo, le gazole a pris 4,6 centimes depuis la semaine dernière et s'affiche en moyenne à 1,18 euro. Le sans-plomb est en hausse de 3,8 centimes et s'affiche à 1,38 euro. Les stations essences profitent-elles de la pénurie pour remplir leur tiroir-caisse?



Apparemment, les compagnies pétrolières affirment être vigilantes sur les réseaux qu'elles détiennent en propre et demandent à leurs gérants de ne pas faire d'augmentation massive, de vérifier les prix à la pompe. Bref, de respecter l'évolution des prix du marché fixé à Rotterdam au Pays-Bas. L'explication vient plutôt du côté des Américains qui enregistrent une baisse de production, le Canada éprouve aussi des difficultés avec l'incendie en Alberta, grosse région productrice. À cela, il faut ajouter le conflit en Libye et la grave crise politique au Venezuela.