Les signes se croisent au studio de la rue Bayard

publié le 26/07/2017 à 22:30

Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passions, trahisons... En Juillet, Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Vendredi et vous guident à travers votre carte du ciel.





Parmi les thèmes de l'émission :

Depuis fin mai, Fabien, a retrouvé son amoureuse du lycée, Marie, grâce aux réseaux sociaux. A l'époque, leur relation était passionnée : des liens extrêmement forts mais compliqués car lui ne s'adaptait pas à son caractère…

16 ans plus tard, tous les deux ont mûris et depuis leurs retrouvailles, la passion est de retour. Problème, il habite Nantes et elle Bordeaux avec ses deux enfants.



Leur histoire d'amour va-t-elle durer ?

Marie va-t-elle le rejoindre avec ses enfants ???

Nous contacter :

Vous souhaitez connaitre votre thème astral ? Vous vous posez des questions sur votre avenir amoureux ou professionnel ? Pour participer à "Quel est votre signe ?", c'est simple !



Contactez-nous par sms au 74900 code ASTRO, par téléphone au 3210 ou bien envoyez votre question par mail à astro2017@rtl.fr en indiquant votre numéro de téléphone. Mais n'oubliez pas : Christine a besoin de vos date, heure et lieu de naissance précis afin de pouvoir étudier votre carte du ciel.