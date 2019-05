Les ravages d'un impayé

publié le 02/05/2019 à 09:20

Le cas de Philippe



Philippe gère une société de nettoyage. Parmi ses clients, il compte des syndics de copropriété professionnels. Et depuis septembre 2018, il rencontre des problèmes de règlement avec l’un d’entre eux. S’il a fini par être payé pour ses prestations comprises entre septembre et décembre dernier, il n’a toujours rien touché depuis le début de l’année. Pour lui, c’est l’incompréhension. D’autant que son travail ne souffre d’aucune contestation et qu’il a envoyé scrupuleusement ses factures à la fin de chaque mois comme précisé sur le contrat initial. Il a beau relancer régulièrement par mail ou par téléphone, rien n’y fait… A ce jour, ce syndic lui doit tout de même la bagatelle de 14.918€ !





