Les produits disparus dans la nature

publié le 26/11/2018 à 09:20





Le cas de Stéphanie

Stéphanie gère avec sa mère et une amie une épicerie fine africaine. Le cœur de son activité consiste à fabriquer et à vendre des crèmes tartinables à consommer pour l’apéritif. Ces produits ont un succès tel qu’elle parvient à signer un contrat avec une enseigne de grands magasins cet été. En septembre, ce prestigieux client passe sa première commande, soit 648 pots d’une valeur de 2825€ qu’il compte mettre en magasin dès le mois d’octobre. Consciencieuse, elle prépare les produits, puis v passez par une plateforme d’expédition pour assurer la livraison. Après avoir réglé cette société 103 €, sa palette est enlevée le 26 septembre. Mais, comme l’entrepôt de son client est plein, la livraison n’a lieu que le 11 octobre. Et ce n’est que le début des ennuis. Car, rapidement, Stéphanie apprend qu’il y a une erreur. Au lieu des crèmes à tartiner, les cartons en question contiennent tout un stock …de ciseaux et de pinces à dresser ! .