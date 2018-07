Les petits matins du 28 juillet 2016

publié le 28/07/2016 à 05:00











Christophe Beaugrand vous accompagne pour démarrer la journée avec des jeux, des cadeaux, de la musique des infos et surtout vous au 32 10 !

Au programme de ce matin

La question fondamentale du jour : Le wifi sur la plage, pour quoi faire ?



Le jeu de la bonne année, le principe est simple, on vous fait écouter 3 extraits sonores, à vous de trouver la bonne année ! Si c'est juste, on vous couvre de cadeaux ! Et puis sans oublier, le jeu du Cadeau-Réveil : vous connaissez le radio-réveil, voici le Cadeau-Réveil. C'est simple : RTL vous appelle pour vous réveiller et vous repartez avec des cadeaux ! Pour cela, c'est simple : envoyez-nous MATIN au 64 900 avec votre prénom ou appelez-nous au 32 10 !

Et puis retrouvez également l'horoscope de Christine Hass, la chronique de Lorant Deutch qui nous raconte chaque jour l'histoire d'une rue de Paris et sans oublier l'interview île déserte du jour.

Et pour finir, chaque jour Christophe Beaugrand envoie une star sur une île déserte et aujourd'hui c'est au tour du chanteur Slimane !