Les œufs et leurs mille recettes !

publié le 30/07/2019 à 13:27

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



Certains les préfèrent à la coque, pochés, d’autres sur le plat. On peut les manger en omelette ou encore durs, dans une salade... Vous l’aurez compris, aujourd’hui on vous parle des œufs ! Un ingrédient simple, mais il existe mille façons de le cuisiner, et on l’oublie souvent mais il n’y a pas que les œufs de poule !



L’homme a toujours mangé des œufs ! Dès l’époque des chasseurs cueilleurs, on a consommé les œufs de n’importe quelle espèce pondeuse, pour peu qu’ils soient accessibles. Car les œufs de n'importe quelle espèce pondeuse, y compris la tortue et l'alligator, peuvent servir de nourriture.

Certains écrits historiques indiens racontent comment la poule était déjà domestiquée en 3200 av. J.-C. Des écrits égyptiens et chinois indiquent pour leur part que des poules pondaient des œufs pour l'homme en 1400 av. J.-C. Dans l’Antiquité, Grecs et Romains en consomment moins car manger un œuf c’est une poule en moins. Il n’y a que quelques recettes de flans et de sauces chez Apicius.



Aujourd'hui, pour choisir ses œufs, il faut bien regarder, car il existe plusieurs mentions ! Alors comment on s’y retrouve ?

Catégorie A : « extra frais », de moins de 9 jours

« Frais moins », de 28 jours

Catégorie B : œufs pour l’industrie agroalimentaire

- Code 0 : ce sont des œufs bio de poules élevées en plein air, avec une alimentation bio e un parcours extérieur.

- Code 1 : ils viennent de poules élevées plein air. En journée, elles ont accès à un parcours extérieur, en majeure partie recouvert de végétation (4 m² de terrain par poule). La mention « Libre parcours » autorise 10 m² par poule !

- Code 2 : élevées en intérieur avec une lumière artificielle mais pas en cages.

- Code 3 : Cela signifie que vos œufs proviennent d’élevages en batterie. Ces pauvres poules pondeuses n’ont bien sûr pas accès à l’extérieur, disposent de 20 cm² chacune, sont élevées à la lumière artificielle et dopées massivement aux antibiotiques. Et c’est 90% de la production ! Ils sont utilisés dans les produits d’épicerie (comme la mayonnaise), les plats cuisinés, dans la pâtisserie, les biscuits et les pâtes aux œufs.

La solution, c’est donc de choisir des produits bio. Et puis sur les marchés méfiez-vous des œufs en vrac dans de jolis paniers sur de la paille. Renseignez-vous pour savoir d’où ils viennent.





Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !



Aujourd'hui au bout du fil, David Gallienne, chef du Jardin des plumes, à Giverny dans l'Eure. Il nous livre les secrets de son œufs mayo.







Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !



A gagner : des guides du Routard et une montre RTL !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !









SOS Luana

Vous avez besoin d’une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana !





Un carrot cake pour les enfants :



Ingrédients (pour 6 personnes)



200 gr de carottes

200 gr de farine

1 sachez de levure chimique

300 gr de sucre en poudre

2 c à c de cannelle

2 c à c de gingembre en poudre

1 c à c d'extrait de vanille

4 c à s d'amandes effilées grillées et pilées

60 gr de noix concassées

4 œufs

50 gr de beurre

25 cl de crème liquide

25 cl d'huile

1 c à s de sucre glace





Préchauffez le four à 180°.



Râpez les carottes.



Dans un bol, mélangez la farine, le sucre, la vanille, la cannelle, le gingembre et la levure. Ajoutez l'huile, les carotte râpées et les œufs un après l'autres, remuez.



Dans un moule rond antiadhésif, versez la pâte et laissez cuire pendant 50 min.



Démoulez le gâteau encore chaud et laissez refroidir.



Montez la crème avec le sucre glace en chantilly. Quand le gâteau sera froid, recouvrir de crème fouettée puis parsemez les bords d'amandes et noix concassées









L'escale de rêve

Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui en plein océan Atlantique, sur le Queen Mary II...



















L'équipe de l'émission vous recommande