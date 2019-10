publié le 30/10/2019 à 07:00

Chaque femme qui a mis au monde des enfants et les a élevés dans l’amour partage cette « humanité ». Les bouleversements de la société, l’évolution des mœurs, l’émancipation féminine ont-ils transformé ces mères, nos mères, celles que nous sommes ? Les mères d’aujourd’hui sont-elles très différentes de celles d’hier ? Comment vivent-elle leur maternité ? Quel regard les hommes portent-ils sur elles ?

Invité.e.s

- Sidonnie Bonnec, journaliste - Tous les jours dans « La curiosité est un vilain défaut » (14h/15h sur RTL) au côté de Thomas Hugues et « Tout le monde à son mot à dire » sur France 2 avec Olivier Minne



- Marie Drucker, présente le magazine- « Infrarouge », tous les mardis soir sur France 2. Réalisatrice et productrice de documentaires et de fictions avec sa société « No School Productions »

Retrouvez-les dans Nouvelles Mères, un podcast RTL Originals qui donnent la parole à huit mères partageant sans tabous leur expérience de la maternité.

