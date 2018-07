Les meilleures adresses pour chiner à Londres pendant les vacances

publié le 30/07/2017 à 14:35

Brocante : chiner à Londres

On commence par un passage obligé pour les inconditionnels du vintage : le marché de Brick Lane, le dimanche. Cette petite rue typique de l’est de Londres, autrefois exclusivement dédiée à la vente de curry des restaurateurs bengalis a détrôné le marché non moins célèbre de Camden. Elle fait aujourd’hui référence dans le domaine du rétro, particulièrement en ce qui concerne les vêtements, les meubles et les objets en tous genres.



On commence par Absolute Vintage, c’est la boutique la plus grande du quartier qui se refait une beauté et qui a déménagé temporairement du 15 au 14 Hanbury Street. Ce magasin est l’endroit idéal pour chiner des pièces authentiques parmi les quelques 10.000 articles proposés, avec des prix qui s’échelonnent de 2 livres le foulard à 55 livres le sac en cuir restauré. On continue par le Sunday Up Market, où vous trouverez au sous-sol une véritable caverne d’Ali Baba de la friperie. Attention, ce marché n’est ouvert que le dimanche de 10 heures à 17 heures. Pour la vaisselle anglaise, les valises des années 60, les bijoux anciens, les vinyles et autres curiosités, rendez-vous à The Tea Rooms au 91 de la rue.



À Notting Hill, vous pouvez trouver des pépites, notamment chez Alice’s au 86 de la rue. C’est Douglas qui vous y accueillera. Il n’a pas loin de 70 ans et y travaille depuis l’âge de 13 ans, comme son père et son grand-père. Cette boutique est un véritable "wonderland", Douglas ayant un faible pour les jouets en bois des années 60. Ici se côtoient crânes de phrénologie, tambours, boîtes en métal OXO du début du XXème siècle et même caisse enregistreuse américaine des années 1930 en parfait état, vendue 1.000 livres, tout de même.

Jardin : La fleur de l'Écosse

Les Français sont nombreux à passer leurs vacances en Écosse, où la fleur emblématique est le chardon, de son vrai nom Onopordon acanthium (Onopordon à feuilles d'acanthe). Son histoire est héroïque : un roi norvégien, Haakon l’ancien, voulait anéantir les Écossais en les envahissant la nuit pour les égorger dans leur sommeil. Pour ne pas faire de bruit, ses guerriers vont pieds-nus, et l’un d’entre eux, Norseman, marche sur un chardon écossais. Il crie, les Écossais se réveillent et réussissent à vaincre les Norvégiens. Depuis, ce chardon trône sur le blason écossais.



Et l’Onopordon écossais, est très agréable dans un jardin, car il est splendide, et gigantesque : près de 2 mètres de haut, avec un feuillage argenté fascinant, des fleurs superbes en pompons roses comme celles d'un cardon géant. Ceux qui se rendent en Ecosse cet été pourront en rapporter un plan, ou des graines.

C'est également aussi facile à cultiver que les roses trémières. Il faut semer les graines en été, au soleil, à l’abri des grands vents. Certaines vont germer dans la foulée, d’autres au printemps suivant. Toutes donneront de belles rosettes de feuilles géantes, aussi belles que celles des acanthes mais blanc-argent. Ces rosettes filent en hauteur au début de l’été et donnent cette superbe plante argentée de près de deux mètres, couvertes de fleurs roses. Après la floraison, la plante fait une ribambelle de graines et disparaît. Les graines germent et tout recommence.



Les graines ne germent que si la plate-bande est propre et nue. Pas dans l’herbe, pas dans les autres fleurs. En plus, les jeunes semis sont petits, un coup de binette suffit pour faire place nette s’il y en a trop. Et ce chardon écossais peut également bien pousser sur les terres française. Il pousse d'ailleurs dans la nature en Lorraine et figure même sur le blason de la région. Ceux qui n’ont pas la chance d’aller en Écosse ou en Lorraine cet été, pourront en trouver des graines dans les jardineries, pour quelques euros.