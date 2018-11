publié le 16/08/2018 à 12:30

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



Les légumes racines sont les légumes dont on consomme la partie souterraine : carottes, panais, betterave, navet, radis, céleri, topinambour... Riches en saveurs, ils sont aussi excellents pour la santé ! Mais comment les cuisiner ? Est-il facile de les cultiver ? Quelle est leur histoire ? Et les légumes anciens dans tout ça ? Toutes les réponses sont dans RTL Vous Régale !

Allô Chef ?

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Arnaud Lallement du restaurant L'Assiette Champenoise, à Tinqueux, près de Reims. Il vous donnera ses astuces sur la cuisson et le glaçage des légumes...



Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !



A gagner : des montres RTL, des guides du Routard et des livres de cuisine !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !



Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Michel Le Borgne est producteur et fondateur de La Légumière, à Cléder, en Bretagne. Il vous parlera de ses différentes variétés de légumes anciens, qui font souvent partie de la famille des légumes racines...

Produits classiques, nouveautés et curiosités, retrouvez toutes les infos ici !



Le P'tit Jeu de l'Été

RTL Vous Régale vous propose un nouveau jeu ! Tentez de remporter quotidiennement des toasteurs, bouilloires ou encore machines à café de la marque Anglaise Russell Hobbs, numéro 1 du petit-électroménager !



Vous avez la réponse à la devinette du jour ? Appelez-nous au 3210 ou envoyez-nous un sms avec le mot REGAL et votre réponse au 64900 !

L'équipe de l'émission vous recommande Cuisine AZ