publié le 05/07/2018 à 01:04

Si le nom de l'entreprise, CEIS, ne dit rien à personne, son activité est-elle beaucoup plus surprenante. " Nous opérons pour le ministère des armées depuis 2013 un laboratoire d'innovation dont le but est de rechercher sur le marché civil des innovations susceptible d'intéresser les armées" , explique son directeur associé, Axel Dyevre.



En tête : les innovations du numérique, qui viennent en grande partie du civil. Apple, Google et Microsoft ont fait bien plus que les armées dans ce secteur. Mais le militaire se numérise lui aussi et est directement irrigué par ces entreprises. "Prenez l'impression 3d, c'est une révolution. On la retrouve dans des secteurs surprenants, on a vu passé au laboratoire une start-up française, Biomodex, qui a conçu un moyen de reproduire avec l'impression 3d des tissus vivants", explique le directeur. Pour qui ce genre d'innovation est très importante dans le soin des blessures de guerre.

"On peut aussi parler de la réalité virtuelle, grâce à laquelle on peut faire des réunions autour d'une table virtuelle. Et on a une start-up française là-encore qui a créer une application pour le centre de planification des armées", poursuit Axel Dyevre. Documents, cartes, ordres, le tout partagé par des individus sur toutes la planète. "Ce n'est plus du cinéma", assure le directeur du CEIS.