publié le 15/08/2018 à 18:04

Fades, les fruits vendus en grandes surfaces ? Selon l'enquête annuelle réalisée par l'association de consommateurs CLCV et publiée le 14 août, les fraises et abricots vendus en supermarchés et hypermarchés déçoivent la majorité des consommateurs, qui leur trouve peu de goût.



Entre début juin et début juillet, près de 900 consommateurs dans 25 départements ont testé en aveugle des abricots et des fraises d'origine française ou espagnole. Verdict : seulement 32% des consommateurs se disent satisfaits par le goût des fraises, et 31% par le goût des abricots achetés en grandes et moyennes surfaces.

Les dégustateurs n'ont établi aucune corrélation entre le prix et le goût de ces fruits. Plus étonnant encore : les consommateurs n'ont décelé quasiment aucune différence entre les fraises françaises et espagnoles - 33% ont donné des mentions "bon goût" ou "goût agréable" aux fraises françaises contre 30% pour les espagnoles - et ont même préféré les abricots espagnols aux français (35% ont aimé le goût des abricots espagnols contre 28% pour les abricots français).

Si le prix des abricots était sensiblement le même, les fraises françaises étaient quant à elles deux fois plus chères que les fraises espagnoles.

Des progrès à faire pour les producteurs et les distributeurs

Selon Wendy Si Hassen, chargée de mission alimentation à la CLCV, les résultats différaient aussi selon les variétés. "Pour les fraises, la ciflorette était très appréciée, alors que la gariguette, beaucoup moins", explique-t-elle a France Info.



L'association de consommateurs effectue cette enquête depuis neuf ans, et les résultats restent assez similaires d'une année sur l'autre. "C'est donc un constat assez inquiétant, d'autant plus que l'objectif de conserver les fruits et légumes est un objectif de santé publique important", prévient Wendy Si Hassen.



Comment expliquer ces résultats ? L'association de consommateurs impute cette baisse de satisfaction à plusieurs facteurs : le choix par les producteurs de variétés moins goûteuses, le transport mal optimisé et long ou encore les techniques de conservation en magasin. Elle incite notamment les entreprises de la grande distribution à mieux former le personnel travaillant au rayon des fruits et légumes.